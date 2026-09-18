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CapaCulturaAgenda Jc

Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 09:19

A agenda cultural está fervilhando em Porto Alegre - consulte as atrações para 18 a 20 de setembro

Arsis – Orquestra de Flautas Transversais da Ufrgs faz recital gratuito na Cinemateca Capitólio

Arsis – Orquestra de Flautas Transversais da Ufrgs faz recital gratuito na Cinemateca Capitólio

NEEMIAS SANTOS/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
SEXTA-FEIRA, 18 DE SETEMBRO

Das 15h30min às 17h - Clube do Livro Banrisul 60+ reúne Tabajara Ruas e Rodrigo Alfonso Figueira em bate-papo sobre as narrativas do Pampa dentro da obra de cada um. Mediação de Lu Thomé. Transmissão gratuita, ao vivo, no canal do Banrisul Cultural no YouTube.

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