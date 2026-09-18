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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 14:40

Novo filme de Isabel Coixet, 'Três Vezes Adeus' reflete sobre afeto e a finitude da vida

Alba Rohrwacher e Elio Germano são os protagonistas de nova obra da cineasta espanhola

Alba Rohrwacher e Elio Germano são os protagonistas de nova obra da cineasta espanhola

GRETA DE LAZZARI/AUTORAL FILMES/DIVULGAÇÃO/JC
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A cineasta espanhola Isabel Coixet retorna aos dramas íntimos e sensíveis com Três Vezes Adeus. Estrelando Alba Rohrwacher e Elio Germano, o longa acompanha o fim do relacionamento de sete anos entre Marta e Antonio. Enquanto ele tenta superar a ruptura na rotina da alta gastronomia, ela se isola até descobrir que suas dores físicas escondem uma doença grave.

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