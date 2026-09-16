Di Ferrero faz show acústico com participação de Serginho Moah

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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 14:21
O show reúne Di Ferrero e Serginho Moah no palco do Teatro do Bourbon Country para uma apresentação intimista.PERFEXX ASSESSORIA/DIVULGAÇÃO/JC
Di Ferrero se apresenta em show acústico nesta sexta-feira (18), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), com repertório que passa por canções de sua carreira solo como Intensamente, Além do Fim e Unfollow, além de clássicos do NX Zero, como Cedo ou Tarde, Razões e Emoções e Só Rezo. A apresentação conta com participação especial de Serginho Moah, vocalista da banda gaúcha Papas da Língua, conhecida por sucessos como Eu Sei e Blusinha Branca. Os ingressos custam a partir de R$ 70,00 pela plataforma Uhuu.com.
Em formato voz e violão, o show propõe uma atmosfera intimista, com novos arranjos para as músicas já conhecidas pelo público. A passagem por Porto Alegre marca um reencontro de Di Ferrero com Serginho Moah, com quem o cantor mantém amizade de bastidores ao longo da carreira.