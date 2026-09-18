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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 10:40

Longa Morte e Vida Madalena faz humor a partir dos bastidores do cinema independente

Inspirado em situações reais, o longa estrelado de Noá Bonoba fala sobre resiliência e amor à arte

Inspirado em situações reais, o longa estrelado de Noá Bonoba fala sobre resiliência e amor à arte

EMBAÚBA FILMES/DIVULGAÇÃO/JC
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Entre o luto pela perda do pai, uma gravidez de oito meses e o sumiço repentino do diretor de seu novo filme, a produtora Madalena precisa equilibrar o caos para manter a produção de pé. Com direção de Guto Parente e estrelado por Noá Bonoba, Morte e Vida Madalena transforma os bastidores mambembes do cinema independente em uma comédia afetiva sobre resiliência e amor à arte.

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