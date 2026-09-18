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CapaCulturaCinema

Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 00:40

estreias cinema

Assinado por Claudia Jouvin e Bruno Safadi, Antártida chega aos cinemas

Assinado por Claudia Jouvin e Bruno Safadi, Antártida chega aos cinemas

/ESTÚDIOS GLOBO/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
Inspirado em fatos reais ocorridos na estação brasileira no continente gelado, o thriller nacional Antártida chega aos cinemas após abrir o Festival de Gramado. A trama ganha tensão quando a cientista Inês (Marina Ruy Barbosa) sofre um crime na base de pesquisas. Isolados pelo inverno rigoroso, todos os homens viram suspeitos, levando a subcomandante Elisabeth (Andrea Beltrão) a liderar a investigação. Dirigido por Bruno Safadi, o longa brasileiro combina a união feminina contra o abuso de poder a uma inovação histórica do nosso audiovisual: o uso pioneiro de produção virtual em telas de LED. Uma potente história de sobrevivência sobre o perigo que habita onde o Brasil é mais distante e inóspito.

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