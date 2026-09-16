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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 11:52

Noite dos Museus revela espaços confirmados para edição de 10 anos

A Catedral Madre de Deus é um dos cinco espaços que estreiam no circuito da edição de dez anos do evento.

A Catedral Madre de Deus é um dos cinco espaços que estreiam no circuito da edição de dez anos do evento.

NOITE DOS MUSEUS/DIVULGAÇÃO/JC
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A décima edição do Noite dos Museus acontece no dia 28 de novembro, sábado, das 18h à meia-noite, com programação gratuita em 34 espaços culturais de Porto Alegre. Entre as cinco estreias no circuito estão a Catedral Madre de Deus (Duque de Caxias, 1047) e o Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1.089), que reforçam a ocupação do entorno da Praça da Matriz, além do recém-reaberto Teatro de Arena (Borges de Medeiros, 835), do Teatro Bancários RS (Cel. Fernando Machado, 820), que inaugura oficialmente em 23 de setembro, e do Centro Cultural Vila Flores (São Carlos, 753), no bairro Floresta. A programação também conta com 88 artistas e grupos musicais de cidades como Porto Alegre, Pelotas, Santa Maria e Caxias do Sul, selecionados por edital público, passando por estilos como MPB, rock, rap, samba e música regional.

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