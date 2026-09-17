Karol Conká celebra 12 anos de Batuk Freak no Opinião

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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 10:14
O show no sábado (19) revisita sucessos de Batuk Freak, álbum que rompeu fronteiras entre rap, pop e afrobeat em 2013.LANA PINHO/DIVULGAÇÃO/JC
A cantora Karol Conká se apresenta neste sábado (19), às 20h, no Opinião (José do Patrocínio, 834), em show que celebra os 12 anos do álbum Batuk Freak, seu trabalho de estreia, lançado em 2013. A apresentação revisita sucessos como Gueto ao Luxo, Gandaia, Bate a Poeira e Boa Noite, faixas que ajudaram a consolidar a rapper como uma das vozes mais influentes de sua geração ao misturar rap, pop, funk, afrobeat e música eletrônica. Os ingressos custam entre R$ 85,00 e R$ 200,00, com venda pelo Sympla ou na bilheteria física, na loja Planeta Surf do Bourbon Wallig (Assis Brasil, 2611).
Nascida em Curitiba, Karol Conká venceu o Prêmio Multishow de artista revelação em 2013 e teve a faixa Boa Noite incluída na trilha sonora do jogo FIFA 14. Desde então, lançou mais dois discos, Ambulante e Urucum, e ganhou destaque por discutir temas como representatividade e protagonismo feminino.