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CapaCulturaMúsica

Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 07:41

Banda gaúcha de metal Hibria celebra 30 anos de carreira no palco do Opinião

A apresentação no Opinião antecede uma sequência de shows que leva a banda a São Paulo, Chapecó e ao Japão.

A apresentação no Opinião antecede uma sequência de shows que leva a banda a São Paulo, Chapecó e ao Japão.

HIBRIA/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC

A banda HIBRIA celebra 30 anos de carreira neste domingo (20), no Opinião (José do Patrocínio, 834), em show que integra a divulgação do álbum On the Shortness of Life, lançado em agosto deste ano. Formado por Angelo Parisotto (vocal), Abel Camargo e Velles (guitarras), Benhur Lima (baixo) e William Schuck (bateria), o grupo volta à cidade onde foi fundado, em 1996. Produzido por Renato Osorio, o novo disco é inspirado no livro Sobre a Brevidade da Vida, de Sêneca, e reúne oito faixas, entre elas os singles Undying, Against the Wall e Pulse. Os ingressos estão disponíveis pela plataforma Sympla e custam entre R$ 70,00 e R$ 140,00.

Com forte presença internacional, o HIBRIA soma sete turnês pelo Japão, duas passagens pelo Canadá e apresentações na China, Coreia do Sul, Taiwan e Europa, além de participações em festivais como Rock in Rio e Abril Pro Rock e shows de abertura para Metallica, Megadeth e Black Sabbath.

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