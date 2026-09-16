Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaGente

Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 11:11

Faustão fala sobre recuperação após transplantes e descarta retorno à TV

Apresentador passou por transplantes de coração, fígado e dois de rins:

Apresentador passou por transplantes de coração, fígado e dois de rins: "milagre"

TV GLOBO/YOUTUBE/REPRODUÇÃO/JC
Compartilhe:
Agências
O apresentador Fausto Silva, o Faustão, 76, afirmou que não tem planos de voltar à TV em uma longa e rara entrevista a Pedro Bial, na noite desta terça-feira (15), na Globo, emissora que ele deixou há cinco anos após três décadas de trabalho.
"Não tenho nada mirabolante", disse sobre os planos para o futuro. "É curtir a vida, viajar o máximo que puder e aproveitar a convivência com a mulher e os filhos".

Notícias relacionadas