Documentário sobre o cartunista Santiago estreia na Cinemateca Paulo Amorim

Porto Alegre,
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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 12:03
O documentário acompanha o cartunista gaúcho Santiago em Porto Alegre, Torres e cidades argentinas ligadas à tradição do cartum.RAFAEL ROSO BERLEZI/DIVULGAÇÃO/JC
O documentário Grandes Mestres: Santiago, de Henrique de Freitas Lima, estreia nesta quinta-feira (17), às 19h, na Cinemateca Paulo Amorim, na Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736), com ingressos à venda na bilheteria. O média-metragem de 52 minutos é o terceiro de uma série dedicada a documentar grandes artistas visuais gaúchos e acompanha a trajetória do cartunista santiaguense Neltair Rebés Abreu, o Santiago, que adotou o nome da cidade natal como nome artístico. Além de retratar a vida do artista em Porto Alegre, onde reside desde 1970, e em Torres, o filme buscou referências argentinas do cartum, com passagens por Rosário e Buenos Aires. A sessão de estreia conta também com debate aberto ao público, com a presença do próprio Santiago e do diretor.
Considerado um dos mais premiados cartunistas do Brasil, Santiago já teve o filme exibido no Festival de Gramado 2026 e em pré-estreia no CHC Santa Casa, onde integra atualmente a exposição Charge Mestra, ao lado de Schroder e Edgar Vasques. A série Grandes Mestres já homenageou também Danúbio Gonçalves e Zoravia Bettiol, com os filmes anteriores disponíveis na plataforma Sulflix.