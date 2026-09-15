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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 14:20

Show do tenor José Carreras em Porto Alegre está cancelado

Cantor faria apresentação no Araújo Vianna, dentro da sua turnê de despedida dos palcos

Cantor faria apresentação no Araújo Vianna, dentro da sua turnê de despedida dos palcos

JOSÉ CARRERAS/DIVULGAÇÃO/JC
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O show do tenor José Carreras em Porto Alegre, que aconteceria no próximo dia 29 de setembro, está cancelado. O comunicado foi divulgado pela empresa produtora do evento, na tarde desta terça-feira (15).

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