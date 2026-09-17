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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 15:37

Martin encontra nos Martírios a própria identidade e prepara lançamento de EP

Conjunto prepara o lançamento, ainda em setembro, do EP O Último Raio

Conjunto prepara o lançamento, ainda em setembro, do EP O Último Raio

FÁBIO ALT/DIVULGAÇÃO/JC
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Joana Luna Camargo
Antes de virar frontman de banda de rock, Martin Menezes Neto gravou dois CDs de música gaúcha, ainda menino - o primeiro aos 12 anos, o segundo aos 14. Permaneceu ativo no gênero até os 18, quando começou a ter cobrança por parte da gravadora em que estava para compor. "Como eu nunca fui da lida do campo nem nada dessas coisas, não me sentia apto a fazer música tradicionalista", explica. Foi então que passou a se aproximar de outros sons, sobretudo o rock, buscando uma forma mais direta de representar o próprio cotidiano. Atualmente à frente do Martin e Os Martírios, ele lança na próxima sexta-feira (25) o EP O Último Raio, junto com videoclipe para a faixa Sim Eu Vou, com show no Espaço 512 (João Alfredo, 512), a partir das 21h, com abertura da Shaun. Os ingressos custam R$ 20,00 e estão disponíveis no Sympla. 

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