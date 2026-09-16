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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 17:12

Quinta-feira já é quase final de semana - confira as dicas da Agenda Cultural JC para 17 de setembro

Liana Timm (foto) e Alexandre Brito promovem o evento Duas Poéticas No Tempo no Espaço Cirandar

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SAMMY TIMM/DIVULGA??O/JC
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QUINTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO

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