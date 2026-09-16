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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 10:49

Ospa apresenta concerto dedicado aos mestres do Classicismo

Sob regência de José Soares, a Ospa interpreta obras de Haydn, Beethoven e Mozart na Casa da Ospa.

Sob regência de José Soares, a Ospa interpreta obras de Haydn, Beethoven e Mozart na Casa da Ospa.

OSPA/DIVULGAÇÃO/JC
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A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre apresenta o concerto Clássicos Vienenses nesta sexta-feira (18), às 20h, no Complexo Cultural Casa da Ospa (Borges de Medeiros, 1.501). Sob regência de José Soares, o programa reúne obras de Haydn, Beethoven e Mozart, com solos do spalla Emerson Kretschmer, no violino, e do violista Cleverson Cremer, ambos músicos da própria Ospa. Os ingressos custam entre R$ 15,00 e R$ 70,00 pela plataforma Sympla e incluem a palestra Notas de Concerto no mesmo local, às 19h, com a violinista Silvane Guerra. Haverá transmissão ao vivo da palestra e concerto pelo canal do YouTube da Ospa.

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