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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 11:04

Morre Aracy Amaral, crítica de arte que estudou o modernismo no país, aos 96

Aracy Amaral foi uma das primeiras mulheres a ocupar cargos em instituições culturais no País

Aracy Amaral foi uma das primeiras mulheres a ocupar cargos em instituições culturais no País

ANDRÉ SEITI/ITAÚ CULTURAL/DIVULGAÇÃO/JC
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Agências
Morreu, aos 96 anos, a crítica de arte, curadora e historiadora Aracy Amaral, a maior especialista na obra de Tarsila do Amaral no país e que foi pioneira ao ocupar cargos em instituições culturais numa época em que mulheres raramente chegavam a postos de comando na área.
O anúncio da morte foi feito por amigos e familiares nesta terça-feira (15), mas a causa da morte não foi divulgada. Amaral será velada no cemitério Parque Morumby, a partir das 14h, e sepultada na sequência, às 17h.

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