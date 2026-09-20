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Publicada em 20 de Setembro de 2026 às 16:16

Mostra reúne 20 artistas negros do RS para pensar o afeto

Pequena Imensidão (2026), pintura em acrílico de Pamela Zorn, integra a exposição coletiva Eu Afeto

Pequena Imensidão (2026), pintura em acrílico de Pamela Zorn, integra a exposição coletiva Eu Afeto

AMANDA LUCCHESE/DIVULGAÇÃO/JC
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Joana Luna Camargo
Numa pintura de grandes dimensões, uma menina negra observa, de costas, uma família de patos à beira de um lago. O rosto dela não aparece por completo, só o suficiente para que o espectador perceba a atenção com que ela contempla a cena. A obra é Pequena Imensidão, da artista visual Pamela Zorn, uma das 20 participantes da EU AFETO, exposição coletiva em cartaz no Museu de Arte do Paço (Praça Montevideo, 10). Com curadoria de Laila Garroni, a mostra reúne trabalhos inéditos de artistas negros do Rio Grande do Sul, com entrada franca, até 9 de dezembro. 

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