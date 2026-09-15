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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 11:34

Grace Gianoukas apresenta peça Dora no Porto Alegre em Cena

A comédia, estrelada por Grace Gianoukas, acompanha Dora em um processo de revisão de memórias, relações familiares e escolhas de vida.

A comédia, estrelada por Grace Gianoukas, acompanha Dora em um processo de revisão de memórias, relações familiares e escolhas de vida.

DALTON VALERIO/DIVULGAÇÃO/JC
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A atriz Grace Gianoukas estreia no Rio Grande do Sul o espetáculo Dora, escrito por Thereza Falcão e dirigido por Gilberto Gawronski, com apresentações em três cidades. Em Porto Alegre, a peça integra o festival Porto Alegre em Cena, no Teatro Bruno Kiefer (Andradas, 736), nesta quinta-feira (17), às 20h, e sexta-feira (18), às 17h e 20h, com ingressos entre R$ 25,00 e R$ 100,00 pelo site portoalegreemcena.com.br. A turnê segue no sábado (19), na pré-abertura do Teatro Municipal do Rio Grande, cidade natal da atriz, e no domingo (20), no Theatro Sete de Abril, em Pelotas. A comédia acompanha Dora, mulher que revisita certezas e memórias da própria vida ao se deparar com escolhas que evitou durante décadas.

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