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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 09:47

Armando Gonzàlez expõe pinturas fronteiriças na Galeria Nieto

As construções rurais e a arquitetura campeira ganham destaque nas composições do artista, que também é arquiteto de formação.

As construções rurais e a arquitetura campeira ganham destaque nas composições do artista, que também é arquiteto de formação.

NILTON SANTOLIN/DIVULGAÇÃO/JC
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A Nieto Atelier e Galeria (Lucas de Oliveira, 432) inaugura nesta quarta-feira (16), às 18h, a exposição Madrugada Gaudéria, do artista uruguaio radicado em Porto Alegre Armando Gonzàlez, com curadoria de Carina Nieto. A mostra reúne pinturas que retratam a paisagem campeira, a arquitetura rural e a cultura fronteiriça entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, em cenas noturnas de estâncias, galpões e cavaleiros banhados pela luz do luar. A visitação segue até 30 de setembro, de segunda a sexta-feira, das 9h às 19h, e aos sábados, das 10h às 14h, com entrada gratuita.

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