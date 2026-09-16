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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 09:04

Marcelo Corsetti reúne música, literatura e artes plásticas na Sala Jazz Geraldo Flach

Lançamento do livro Cartas para Elis e show IA ORA acontecem nesta sexta-feira (18), às 20h

Lançamento do livro Cartas para Elis e show IA ORA acontecem nesta sexta-feira (18), às 20h

ANDRÉ PORTAL/DIVULGAÇÃO/JC
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O guitarrista, compositor e escritor Marcelo Corsetti se apresenta nesta sexta-feira (18), às 20h, na Sala Jazz Geraldo Flach, em uma noite que reúne o show IA ORA, o lançamento do livro Cartas para Elis e a exposição de obras do artista Bebeto Alves. O espetáculo antecipa o repertório do 17º álbum de Corsetti, com lançamento previsto para novembro, enquanto o livro, escrito durante o isolamento da pandemia, reúne cartas endereçadas a Elis, cachorra resgatada e adotada pelo autor no período. Em formato de sala secreta, o espaço recebe até 60 convidados por evento e funciona apenas em dias de shows - informações e reservas podem ser feitas pelo telefone (51) 99916-1957. 

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