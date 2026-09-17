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CapaCulturaMúsica

Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 13:31

Marcelo Gross percorre carreira solo em show no Grezz

Além dos clássicos, Marcelo Gross traz no repertório a faixa inédita O Tempo Dirá, que integrará o próximo disco do artista.

Além dos clássicos, Marcelo Gross traz no repertório a faixa inédita O Tempo Dirá, que integrará o próximo disco do artista.

FABRÍCIO SIMÕES/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
O músico Marcelo Gross se apresenta neste sábado (19), às 21h, no Grezz (Almirante Barroso, 328), com o espetáculo Grossworks, dedicado ao seu trabalho autoral. Em formato power trio, ao lado de Andy Pugliese (baixo e vocal) e Júlio Sasquatt (bateria), Gross percorre músicas dos cinco discos solo lançados na carreira, como Eu Aqui e Você Nem AiAlô, Liguei, e A Dança das Almas. O repertório traz ainda a inédita O Tempo Dirá, canção que integrará o próximo disco do artista. Os ingressos custam entre R$ 30,00 e R$ 60,00 e estão disponíveis antecipadamente pela plataforma Sympla.

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