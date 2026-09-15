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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 10:09

Filho de Lenine, João Cavalcanti, e Adriano Trindade se apresentam juntos

João Cavalcanti, filho de Lenine, sobe ao palco do Espaço 373 junto com Adriano Trindade em show que reúne sucessos do samba.

João Cavalcanti, filho de Lenine, sobe ao palco do Espaço 373 junto com Adriano Trindade em show que reúne sucessos do samba.

FLORA PIMENTEL/DIVULGAÇÃO/JC
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O cantor e compositor João Cavalcanti se apresenta ao lado de Adriano Trindade nesta quarta-feira (16), às 21h, no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373), em show que reúne sucessos do grupo de samba Casuarina, do qual João é um dos fundadores, canções da carreira solo de Adriano e uma homenagem a Ivone Lara e outros mestres da MPB. A dupla é acompanhada por Everson Vargas (baixo), Gustavo Virissimo (guitarra), Rafinha Piano Play (piano) e Tiaggo Elizalde (bateria). Os ingressos custam entre R$ 35,00 e R$ 200,00 (mesa para cinco lugares), com venda antecipada pelo tri.rs.

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