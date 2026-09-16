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Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 16:17

Grenal nas telonas: documentário sobre o clássico estreia nos cinemas de Porto Alegre

Documentário de Belisário Franca e Tatiana Sager revisita mais de um século do clássico do futebol gaúcho

Documentário de Belisário Franca e Tatiana Sager revisita mais de um século do clássico do futebol gaúcho

GIRO FILMES/DIVULGAÇÃO/JC
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Andressa Pufal
Andressa Pufal Repórter de Cultura
Grenal. Uma palavra que se basta. Um clássico que subjuga calendários, que desperta animosidades, que quebra o silêncio de elevadores e que, acima de tudo, faz corações baterem mais forte. A tradição que, paradoxalmente, une os gaúchos numa cisão lendária. Essa história virou cinema e vai estrear nas telonas de Porto Alegre nesta quinta-feira (17). Com direção de Belisário Franca e Tatiana Sager e direção adicional de Renato Dornelles, o longa documental GRENAL: o Maior Clássico das Américas leva para as telas a história de uma das maiores rivalidades do futebol mundial. 

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