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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 17:07

Fu_k The Zeitgeist estreia vídeo-performance Ni na Rádio Agulha

Performance musical registrada em vídeo mostra o encontro das duas personas do artista.

Performance musical registrada em vídeo mostra o encontro das duas personas do artista.

FU_K THE ZEITGEIST/DIVULGAÇÃO/JC
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O produtor e multi-instrumentista Fu_k The Zeitgeist estreia nesta quarta-feira (16), na Rádio Agulha (Cristóvão Colombo, 545), a primeira exibição pública de Ni (Episódio Piloto), vídeo performance que registra um dueto de seis faixas entre suas duas personas de apresentação solo. Após a exibição, o produtor comanda uma discotecagem, com distribuição do segundo fascículo do FTZine, publicação especial disponível apenas para quem comparecer ao evento. A casa abre às 18h, com entrada franca e contribuição espontânea sugerida de R$ 15,00.

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