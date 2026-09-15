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Publicada em 15 de Setembro de 2026 às 08:31

Pianista basca Garazi Goñi apresenta recital gratuito no Multipalco Eva Sopher

Espetáculo no Teatro Oficina Olga Reverbel integra o projeto Musical Évora e traz repertório dedicado à música brasileira do século XX

Espetáculo no Teatro Oficina Olga Reverbel integra o projeto Musical Évora e traz repertório dedicado à música brasileira do século XX

BRUNA FRAGA/DIVULGAÇÃO/JC
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A pianista basca Garazi Goñi apresenta um recital solo dedicado à música brasileira nesta quarta-feira (16), às 12h30min, no Teatro Oficina Olga Reverbel, no Multipalco Eva Sopher (Riachuelo, 1.089). Integrando a programação do projeto Musical Évora, a apresentação percorre diferentes estéticas da produção pianística nacional do século XX, com entrada gratuita.

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