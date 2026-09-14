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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 12:53

Exposição 'Veio para mim, como num sonho' estreia no Espaço de Artes da UFCSPA

Mostra da artista visual Marília Tedesco da Rosa aborda igualdade de gênero, memórias familiares e identidades a partir desta terça-feira (15)

Mostra da artista visual Marília Tedesco da Rosa aborda igualdade de gênero, memórias familiares e identidades a partir desta terça-feira (15)

Marilia Tedesco/REPRODUÇÃO/JC
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O Espaço de Artes da UFCSPA (Rua Sarmento Leite, 245) inaugura, nesta terça-feira (15), às 19h, a exposição Veio para mim, como num sonho, da artista visual Marília Tedesco da Rosa. A mostra abre a temporada do segundo semestre do local e segue em cartaz até 16 de outubro, com visitação gratuita de segunda a sexta-feira, das 10h às 20h.

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