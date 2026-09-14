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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 15:20

Instituto Ling realiza curso sobre a obra de Federico García Lorca

Ministrada por Benhur Bortolotto, atividade marca os 90 anos de morte do autor espanhol e ocorre nos dias 17 e 24 de setembro

Ministrada por Benhur Bortolotto, atividade marca os 90 anos de morte do autor espanhol e ocorre nos dias 17 e 24 de setembro

Ca?mara Rio-Grandense do Livro/DIVULGAÇÃO/JC
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Marcando os 90 anos de morte de Federico García Lorca, o Instituto Ling (João Caetano, 440) recebe o editor, tradutor e escritor Benhur Bortolotto para ministrar o curso A poética de Federico García Lorca: Jogo e Teoria do Duende. A atividade ocorre nas quintas-feiras, 17 e 24 de setembro, das 19h às 21h. As inscrições custam a partir de R$ 130,00, com vendas no site da instituição e na recepção do centro cultural.

Ao longo de dois encontros, o curso abordará a produção do poeta e dramaturgo espanhol, tendo como foco principal a conferência Jogo e Teoria do Duende, apresentada pela primeira vez em 1933. Em agosto, Bortolotto lançou a primeira edição anotada da obra publicada no Brasil, tomando como base o texto datilografado e corrigido à mão pelo próprio autor. Doutor em Letras pela UFRGS, o ministrante analisa a força interior e o conceito estético desenvolvidos por Lorca, além do impacto de seu trabalho na literatura e nas artes visuais.

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