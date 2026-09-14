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Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 14:12

Sessão Vinil promove audição comentada de obra de Lupicínio Rodrigues nesta quarta (16)

Atividade acontece na Discoteca Pública Natho Henn e celebra aniversário de sambista gaúcho

Atividade acontece na Discoteca Pública Natho Henn e celebra aniversário de sambista gaúcho

Capa do Disco Dor de Cotovelo/Lupicínio Rodigues/Divulgação/JC
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A Discoteca Pública Natho Henn promove mais uma edição da Sessão Vinil nesta quarta-feira (16), às 17h. O projeto proporciona audições de discos de vinil do acervo da própria Discoteca, passando por diferentes gêneros musicais e artistas. Na próxima sessão, o tributo será ao compositor Lupicínio Rodrigues, que estaria completando 112 anos neste dia 16. Os encontros são abertos ao público e ocorrem no 4º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Av. dos Andradas, 736), nos sofás da sala Paulo Moreira.

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