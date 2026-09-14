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CapaCulturaMúsica

Publicada em 14 de Setembro de 2026 às 10:38

Alemães do Helloween voltam a Porto Alegre para uma celebração do metal melódico

Helloween, banda clássica do metal alemão, faz show na KTO Arena

Helloween, banda clássica do metal alemão, faz show na KTO Arena

MATHIAS BOPHOR/DIVULGAÇÃO/JC
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Igor Natusch
Igor Natusch Editor de Cultura
Não é exagero descrever o conjunto alemão Helloween como um dos gigantes do heavy metal mundial, em mais de um sentido. Afinal, além da influência inegável da banda dentro da cena, os pioneiros do chamado metal melódico vivem uma espécie de nova fase de ouro na carreira, após uma bem-sucedida reunião com integrantes da formação clássica - sem que os substitutos atuais fossem removidos, gerando uma superbanda com sete integrantes. Em um novo capítulo da história de amor dos alemães com Porto Alegre, o grupo se apresenta nesta quarta-feira (16) na KTO Arena (Severo Dullius, 1.995), a partir das 21h. Ainda há ingressos à venda, pelo site Bilheteria Digital.

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