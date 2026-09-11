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CapaCulturaAcontece

Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 13:42

Quinta edição da Formação em Arte e Tecnologia começa nesta segunda (14) com aulas gratuitas até novembro

Promovida pelo Instituto Ling, atividade promove aulas dedicadas à reflexão sobre arte, cultura digital e tecnologia; Esta edição tem curadoria de Giselle Beiguelman

Promovida pelo Instituto Ling, atividade promove aulas dedicadas à reflexão sobre arte, cultura digital e tecnologia; Esta edição tem curadoria de Giselle Beiguelman

Giselle Beiguelman/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
Nesta segunga-feira (14), às 19h, inicia-se o novo ciclo da iniciativa Formação em Arte e Tecnologia, do Instituto Ling. Promovendo aulas dedicadas à reflexão sobre arte, cultura digital e tecnologia, reunindo pesquisadores e artistas, esta nova edição terá curadoria da artista e professora Giselle Beiguelman. Intitulada Das Máquinas de Ver à Inteligência Artificial: arte, tecnologia e transformações do olhar, a formação convida a investigar como chegamos até este momento em que sistemas de inteligência artificial produzem imagens, textos e sons. Os encontros acontecem até novembro, sempre online, com mediação de Paula Martini, pesquisadora e futurista. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da instituição. Programação completa desta quinta edição no final da matéria.

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