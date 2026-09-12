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CapaCulturaArtes Cênicas

Publicada em 12 de Setembro de 2026 às 14:51

Espetáculo inclusivo, Corpomundo tem apresentação única nesta terça (15)

Reunindo artistas com e sem deficiência, montagem foi premiada com o Açorianos e sobe ao palco do CHC Santa Casa

Reunindo artistas com e sem deficiência, montagem foi premiada com o Açorianos e sobe ao palco do CHC Santa Casa

ANA VIANA/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
Integrando a programação da 33ª edição do Porto Alegre em Cena, Corpomundo sobe ao palco do CHC Santa Casa (Av. Independência, 75) para apresentação única nesta terça-feira (15), às 20h. O espetáculo reúne artistas com e sem deficiência e, em 2025, recebeu o Prêmio Açorianos de Dança na categoria Destaque, pela qualidade artística da montagem. Celebrando a diversidade e a inclusão, a criação autoral desenvolve uma poética cênica que contorna as relações entre humanidade e natureza para repensar o mundo através de uma ótica plural, biodiversa e em constante transformação. Ingressos a partir de R$ 25,00, no site do Festival.

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