Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaArtes Cênicas

Publicada em 13 de Setembro de 2026 às 17:29

Danielle Winits é catadora de lixo que acredita em aliens em peça do Porto Alegre em Cena

Dirigida por Gerald Thomas, atriz Danielle Winits conduz monólogo Choque!, que terá sessões no começo desta semana no Salão de Atos da Pucrs, dentro do Poa em Cena

Dirigida por Gerald Thomas, atriz Danielle Winits conduz monólogo Choque!, que terá sessões no começo desta semana no Salão de Atos da Pucrs, dentro do Poa em Cena

ARIEL CAVOTTI/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Andressa Pufal
Andressa Pufal Repórter de Cultura
Extraterrestres se comunicando com uma catadora no meio de um lixão a céu aberto. Certamente, algo que nos parece fora do normal – mas é justamente o conceito de normalidade que a peça Choque! Procurando Sinais de Vida Inteligente busca colocar em xeque. Após temporada de sucesso em São Paulo e no Rio de Janeiro, o monólogo de Danielle Winits, sob direção de Gerald Thomas, sobe ao palco do Salão de Atos da PUCRS como parte da programação da 33ª edição do Porto Alegre em Cena. As apresentações são nesta terça e quarta (15 e 16), às 20h, e têm últimos ingressos à venda pelo site do Festival. 

Notícias relacionadas