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Publicada em 13 de Setembro de 2026 às 16:17

Porto Alegre vive cultura todos os dias da semana - confira a agenda cultural do JC de 14 a 16 de setembro

Clássico do teatro gaúcho, peça Adolescer terá sessão especial no Teatro CIEE-RS Banrisul

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VITÓRIA PROENÇA/DIVULGAÇÃO/JC
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SEGUNDA-FEIRA, 14 DE SETEMBRO

20h - Gota d’Água sobe ao palco do Teatro Simões Lopes Neto revisitando o clássico de Chico Buarque e Paulo Pontes, que completa 50 anos em 2026. Repete na terça, às 20h. Ingressos a R$ 25,00 no site do POA em Cena.

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