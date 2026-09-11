Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaCulturaLiteratura

Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 15:16

Biografia de Adriane Mottola terá sessão de lançamento no Estúdio Stravaganza

Livro homenageia diretora e atriz Adriane Mottola, uma das fundadoras da Cia. Teatro di Stravaganza e do Estúdio Stravaganza.

Livro homenageia diretora e atriz Adriane Mottola, uma das fundadoras da Cia. Teatro di Stravaganza e do Estúdio Stravaganza.

VILMAR CARVALHO/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
JC
JC
O livro Adriane Mottola: Trajetória em movimento, de autoria de Juliana Wolkmer, é lançado nesta segunda-feira (14), às 18h30min, no Estúdio Stravaganza (Dr. Olinto de Oliveira, 68), com entrada franca, sessão de autógrafos e distribuição gratuita de exemplares. A publicação, pela editora Libretos, integra a 11ª série Gaúchos em Cena, iniciativa do Porto Alegre em Cena, e percorre a trajetória de Adriane Mottola, atriz, diretora e uma das fundadoras da Cia. Teatro di Stravaganza e do próprio Estúdio Stravaganza. O lançamento também faz parte das conexões formativas do festival, que segue até o próximo dia 20 com programação em 13 palcos da capital.

Notícias relacionadas