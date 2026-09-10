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CapaCulturaLiteratura

Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 14:40

Livro reúne 40 discos que marcaram o rock nacional em 1986

1986: O Ano Que o Rock Nacional Acertou reúne textos sobre 40 discos lançados naquele ano, de artistas como Titãs, Legião Urbana e Os Replicantes.

1986: O Ano Que o Rock Nacional Acertou reúne textos sobre 40 discos lançados naquele ano, de artistas como Titãs, Legião Urbana e Os Replicantes.

FAROL 3/DIVULGAÇÃO/JC
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Joana Luna Camargo
Em 2006, o músico Lauro Arreguy leu uma matéria da Rolling Stone sobre discos que completavam duas décadas de lançamento. "Achei muito legal, com bastante informação", lembra. "Falei: pô, eu podia fazer um livro sobre isso." A ideia ficou engavetada - retomada brevemente em 2016, quando chegou a escrever alguns textos para um site, mas sem muito entusiasmo - até o fim de 2024, quando Lauro se deu conta de que 2026 marcaria quatro décadas do aniversário de clássicos como Cabeça Dinossauro, dos Titãs, e Dois, da Legião Urbana. Listou 40 álbuns e então convidou o jornalista Chico Izidro, que, ao ser apresentado para a proposta, aceitou na hora. Já Karina Faria, radialista e amiga de longa data dos dois, entrou na sequência para fechar o power trio de organizadores de 1986: O Ano Que o Rock Nacional Acertou, livro que tem lançamento oficial nesta sexta-feira (11), às 18h30min, na Cinemateca Paulo Amorim, na Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736).

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