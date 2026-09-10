Billy Joel diz estar melhor após cirurgia no cérebro para tratar distúrbio neurológico

Billy Joel afirmou que está se recuperando após passar por uma cirurgia no cérebro para aliviar sintomas relacionados à hidrocefalia de pressão normal, condição que foi diagnosticada em 2025. O cantor falou sobre o procedimento na quarta-feira (9), durante participação no canal Billy Joel na SiriusXM.

Segundo o músico, a decisão pela cirurgia veio depois de perceber alterações no equilíbrio. "Meu equilíbrio não estava bom, eu tinha essa sensação de estar balançando em um barco", contou.

Joel revelou o diagnóstico em maio de 2025 e, na ocasião, cancelou uma série de apresentações. Os médicos recomendaram que ele não voltasse aos palcos até que estivesse recuperado.

A hidrocefalia de pressão normal ocorre quando há acúmulo de líquido cefalorraquidiano no interior do crânio, podendo exercer pressão sobre o cérebro. No caso do cantor, o neurologista recomendou a implantação de uma derivação, conhecida como shunt, diante da possibilidade de os sintomas continuarem se agravando.

Cirurgia trouxe melhora, diz cantor

Inicialmente, Joel não queria se submeter ao procedimento. "Eu não queria que fizessem um buraco no meu cérebro", afirmou. Depois de pesquisar sobre a cirurgia, porém, entendeu que ela poderia contribuir para melhorar o equilíbrio e a memória.

O cantor disse que percebeu mudanças após a implantação do dispositivo. "Então implantaram uma derivação no meu cérebro e isso realmente melhorou as coisas. Minha memória melhorou, meu equilíbrio melhorou um pouco, minha capacidade de funcionar melhorou", relatou.

Joel também associou sua rotina profissional aos cuidados recomendados pelos médicos. Segundo ele, os especialistas pediram que evitasse situações de estresse excessivo. O cantor afirmou ainda que percebeu que os shows poderiam representar um esforço adicional.

"Percebi que, por causa do meu trabalho, que é tocar rock and roll muito alto, isso estava me causando algo parecido com uma concussão toda vez que eu fazia um show", disse.

Apesar das restrições médicas, Joel voltou aos palcos em janeiro deste ano, quando participou de uma apresentação de uma banda tributo e cantou duas músicas. O retorno aconteceu após o diagnóstico e os primeiros meses de tratamento.

O cantor tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde. "Estou bem. Quero que as pessoas saibam, não se preocupem comigo. Ainda estou aqui", afirmou.