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CapaCulturaAgenda Jc

Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 17:11

Qual é a boa? Pode deixar que a redação do JC responde - confira as dicas de 11 a 13 de setembro

Documentário 'Don't Look Back in Anger', sobre o retorno da banda Oasis, movimenta os cinemas da Capital

Documentário 'Don't Look Back in Anger', sobre o retorno da banda Oasis, movimenta os cinemas da Capital

SIMON EMMETT/DISNEY PICTURES/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
O final da semana é quando a agenda cultural de Porto Alegre chega ao auge - e você pode sempre contar com o Jornal do Comércio para trazer dicas do que está acontecendo. Opção interessante é o que não falta!

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