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Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 09:48

Concertos Comunitários Zaffari traz especial de primavera no Bourbon Country

Sob regência de Evandro Matté, o concerto reúne árias de ópera e clássicos de musicais em celebração à primavera.

Sob regência de Evandro Matté, o concerto reúne árias de ópera e clássicos de musicais em celebração à primavera.

MARIO AMARAL/DIVULGAÇÃO/JC
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A Orquestra Theatro São Pedro apresenta neste domingo (13), às 18h, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), mais uma edição dos Concertos Comunitários Zaffari, com repertório que reúne árias de ópera, música brasileira e temas de musicais em celebração à primavera. Sob regência do maestro Evandro Matté, o concerto tem como solista a soprano Raquel Paulin, apontada pela crítica como Revelação Lírica Feminina de 2024, com obras de Donizetti, Villa-Lobos, Antônio Carlos Gomes e trechos do musical West Side Story, além de peças de Johann Strauss II. A entrada é gratuita, com retirada de até dois ingressos por CPF em pontos como o Zaffari Higienópolis e a bilheteria do teatro.

Criada em 1985, a Orquestra Theatro São Pedro soma mais de quatro décadas de atuação no Rio Grande do Sul, com três turnês internacionais e solistas como Nelson Freire e Sumi Jo em sua história. Raquel Paulin, por sua vez, estreou internacionalmente no Festival Beirut Chants, no Líbano, e integrou a Academia de Ópera do Theatro São Pedro entre 2016 e 2018.

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