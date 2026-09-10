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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 13:05

Nomade Orquestra faz apresentação única em Porto Alegre no Espaço 373

O grupo reúne influências do jazz, do funk e de tradições musicais brasileiras e do Oriente Médio.

O grupo reúne influências do jazz, do funk e de tradições musicais brasileiras e do Oriente Médio.

VINÍCIUS PIMENTA/DIVULGAÇÃO/JC
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A Nomade Orquestra se apresenta nesta sexta-feira (11), às 21h, no Espaço 373 (Comendador Coruja, 373), com o show Paisagens Sonoras, em única apresentação em Porto Alegre. A big band, formada por nove músicos do ABC Paulista, mistura jazz, funk, rock, percussões brasileiras e influências do Oriente Médio, com repertório que reúne faixas dos cinco álbuns lançados ao longo de dez anos de carreira. Os ingressos custam entre R$ 60,00 e R$ 180,00, com venda antecipada pelo tri.rs.

A identidade sonora do grupo combina um quarteto de metais que remete às big bands de jazz norte-americanas com flautas étnicas, bateria, baixo, teclado e guitarra, resultando em arranjos que já circularam por festivais no Brasil e no exterior.

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