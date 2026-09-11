Sesc e Senac celebram 80 anos com programação gratuita na Orla do Guaíba

O Sesc/RS e o Senac-RS celebram seus 80 anos de atuação neste domingo (13), das 9h às 18h, com uma programação gratuita no Trecho 1 da Orla do Guaíba, ao lado do Parque Harmonia. Ao todo, são 54 atividades gratuitas voltadas a públicos de todas as idades, entre serviços de saúde, educação, esporte, lazer e apresentações artísticas. No palco principal, a programação musical começa às 11h com o Rock in Concert Orquestra, reunindo a Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo, a banda The Dogs e o músico Frank Jorge; segue às 13h com o espetáculo infantil Quem Não Dança Balança a Criança, do grupo Cuidado Que Mancha; às 15h com o show Canções do Sul, com Loma Solaris, Marcelo Delacroix, Zé Caradípia e Nelson Coelho de Castro; e encerra às 17h com a banda Rock de Galpão, no espetáculo De Boina, Alpargata e Bombacha.
Além das apresentações musicais, o evento traz o Cortejo de Bonecos Gigantes, às 9h e às 16h, com intervenções de teatro de animação, percussão e poesia, e o BiblioSesc, biblioteca móvel com contações de histórias e empréstimo de livros. Equipes do Sesc/RS e do Senac-RS também oferecem atendimentos, oficinas e experiências voltadas à saúde, ao bem-estar e à formação profissional ao longo do dia. A programação completa está disponível no site sesc-rs.com.br/80anos.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!