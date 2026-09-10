Não decidiu o que fazer neste final de semana? Consulte a Agenda Cultural JC de 11 a 13 de setembro

Porto Alegre,
Não é necessário ser assinante
Prezado(a) assinante, ajude-nos a manter seus dados cadastrais atualizados. Leva poucos minutos.
Se você encontrou algum erro nesta notícia, por favor preencha o formulário abaixo e clique em enviar. Este formulário destina-se somente à comunicação de erros.
Ao utilizar nossos serviços, você aceita a política de monitoramento de cookies. Para mais informações, consulte nossa Política de privacidade.
Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 15:10
Fábio Jr. reúne sucessos como Só Você e Alma Gêmea em sua volta a Porto Alegre.Fábio Jr. retorna ao palco do Auditório Araújo Vianna
Das 20h às 00h - Inspirada nas discotecas dos anos 1970, festa Gudinaite acontece no Grezz (Alm. Barroso, 328), com condução de Patrícia Parenza e Diego de Godoy. Ingressos esgotados.
21h - Big band Nomade Orquestra mistura música urbana do ABC Paulista com referências jazz, funk, rock e de ritmos brasileiros e do Oriente Médio. No Espaço 373 (Comendador Coruja, 373). A partir de R$ 60,00 no Tri.RS.
23h - CPM 22 volta a Porto Alegre com Turnê de 30 anos do no Opinião (José do Patrocínio, 834). Ingressos esgotados.
10h - Recital de lançamento do álbum Diorama Brasil, de Heidi Louise Williams e Ney Fialkow, com obras para piano de compositores consagrados e nomes contemporâneos da música erudita brasileira. No Auditorium Tasso Correa do Instituto de Artes da Ufrgs (Sr. dos Passos, 248). Entrada franca.
Das 16h às 2h - DJ venezuelano Babatr, pioneiro do raptor house, é atração em evento Techno Pampa Caliente, aquecimento para o Chisme Festival. DJs locais Elier, Mari Hermel, Andrey, Edddd e Paju, além de showcase da festa Coice. No Fuga Bar 4º Distrito (Álvaro Chaves, 91). De R$ 30,00 a R$ 70,00 em feedme.click/evento/chisme-torra-sessions.
A partir das 17h - Sociedade Cultural Floresta Aurora (Estr. Afonso Lourenço Mariante, 437) recebe 6ª edição do projeto Lanceirinhos Negros, com atividades artísticas e formativas voltadas a crianças e jovens. Atividades até 12h do dia 13 de setembro. Vagas limitadas, inscrições pelas redes sociais do Afro-Sul Odomode.
19h - Festival Internacional Quarta Parede – Nossas Vozes apresenta Mesa Farta, espetáculo que propõe uma reflexão sobre a mesa como lugar e objeto central do cotidiano e das relações humanas. No Espaço Força e Luz (Andradas, 1.223). Gratuito, mediante reserva no Sympla.
19h - Espetáculo Eddy - Violência & metamorfose aborda temas como violência de gênero, homofobia e machismo a partir de uma história autobiográfica de Édouard Louis. No Teatro Oficina Olga Reverbel (Riachuelo, 1.089). Ingressos em portoalegreemcena.com.br. Repete domingo, 19h.
19h30min - Daya Moraes apresenta o show de lançamento do álbum Dama do Jogo no Teatro de Câmara Túlio Piva (República, 575). Ingressos entre R$ 20,00 e R$ 40,00 pelo Sympla.
20h - Acompanhada pela Sucinta Orquestra, cantora e compositora Nina Nicolaiewsky revisita canções do EP Arrisco Dizer no Teatro Bruno Kiefer da CCMQ (Andradas, 736). R$ 50,00 no Sympla.
20h - Nome em ascensão no rap nacional, Sotam traz a turnê Bloco dos Apaixonados ao Opinião (José do Patrocínio, 834). Últimos ingressos, por R$ 115,00 (modalidade solidária), no Sympla.
20h - Novo espetáculo estrelado por Taís Araujo, Mudando de Pele narra a jornada de uma mulher em busca da sua identidade. No Teatro Simões Lopes Neto (Riachuelo, 1.089), dentro do Porto Alegre em Cena. Ingressos em portoalegreemcena.com.br. Repete domingo (16h e 18h).
21h - Fábio Jr. traz sucessos da carreira em show renovado, com novo cenário e arranjos, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685). A partir de R$ 150,00 no Sympla.
15h - Lançamento do livro Gaton – A força da terra, da indígena Kapri Audisseia Nascimento Padilha. Na aldeia Gah Re (Natho Henn, 55), no Morro Santana, em Porto Alegre. Entrada franca, exemplares (R$ 50,00) à venda no local.
16h - Rodrigo Fontoura, o Fileh, é o convidado desta edição do Samba do Quintana na Travessa dos Cataventos, térreo da CCMQ (Andradas, 736). Roda de samba vai até 19h. Entrada gratuita. Em caso de chuva, atividade é transferida para o domingo seguinte.
17h - Juçara Marçal apresenta espetáculo com repertório inspirado na obra de Agnès Varda, ao lado de Kiko Dinucci e Juliana Perdigão, na Cinemateca Capitólio. Segunda sessão às 20h. Ingressos entre R$ 45,00 e R$ 90,00.
18h - Concertos Comunitários Zaffari em edição especial de primavera no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80). Regência de Evandro Matté e soprano Raquel Paulin como solista. Entrada franca, com retirada de até dois ingressos por CPF em unidades Zaffari e na bilheteria do teatro.
18h - Evento Desert Whip - Noite Stoner acontece no Bar Ocidente (Osvaldo Aranha, 960), e conta com as bandas Sterna Peyote, Wolftrucker e El Negro. Ingressos a partir de R$ 15,00 no Sympla.