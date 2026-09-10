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CapaCulturaMúsica

Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 16:38

Fábio Jr. retorna ao palco do Auditório Araújo Vianna

Fábio Jr. reúne sucessos como Só Você e Alma Gêmea em sua volta a Porto Alegre.

Fábio Jr. reúne sucessos como Só Você e Alma Gêmea em sua volta a Porto Alegre.

Fábio Jr. retorna ao palco do Auditório Araújo Vianna
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JC
JC
O cantor Fábio Jr. se apresenta neste sábado (12), às 21h, no Auditório Araújo Vianna (Osvaldo Aranha, 685), marcando seu retorno ao local, onde já teve apresentações esgotadas. O show traz cenário novo, arranjos atualizados e a retomada do quarteto de backing vocals e do trio de metais na banda, sob direção musical de Herbert Medeiros. O repertório reúne sucessos como Só Você, O Que É Que Há?!, Felicidade, 20 e Poucos Anos e Alma Gêmea, com encerramento em Caça e Caçador, tema do casal principal da novela Quem Ama Cuida. Os ingressos custam entre R$ 150,00 e R$ 560,00 e estão à venda pela plataforma Sympla.

Fábio Jr. mantém carreira de décadas marcada por sucessos que atravessam gerações e por uma relação próxima com o público, reunindo hits que já embalaram diferentes fases da música popular brasileira.

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