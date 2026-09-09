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CapaCulturaAgenda Jc

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 17:08

Quer um aquece para o fim de semana? Confere as sugestões da Agenda JC para quinta-feira, 10 de setembro

Projeto Música e Literatura no Memorial traz conversa de Juarez Fonseca com Jair Kobe e o Guri de Uruguaiana

Projeto Música e Literatura no Memorial traz conversa de Juarez Fonseca com Jair Kobe e o Guri de Uruguaiana

EVANDRO OLIVEIRA/ARQUIVO/JC
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JC
JC
QUINTA-FEIRA, 10 DE SETEMBRO

17h - Artista visual e ilustrador Renan Santos participa do projeto Conversa com o Artista na Nieto Atelier e Galeria (Lucas de Oliveira, 432), marcando o encerramento da exposição Enquanto a Vida Acontecia. Mediação de Vitor Necchi. Entrada franca.

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