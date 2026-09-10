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Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 13:42

Nina Nicolaiewsky apresenta Arrisco Dizer no Teatro Bruno Kiefer

Nina conduz o espetáculo entre o piano e o violão, ao lado do quarteto de cordas Sucinta Orquestra.

Nina conduz o espetáculo entre o piano e o violão, ao lado do quarteto de cordas Sucinta Orquestra.

THAILAN REGINATTO/DIVULGAÇÃO/JC
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A cantora e compositora Nina Nicolaiewsky apresenta as canções do álbum Arrisco Dizer neste sábado (12), às 20h, no Teatro Bruno Kiefer, na Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736). O espetáculo integra o Edital Anual de Ocupação dos Teatros da CCMQ, tem classificação livre e conta com interpretação em Libras por Lucas Terres. Com produção por Bruno dos Anjos e pelo coletivo OCorre Lab., Nina se apresenta ao piano e ao violão acompanhada pela Sucinta Orquestra - quarteto de cordas formado por Clarissa Ferreira e Miriã Farias nos violinos, Gabriela Vilanova na viola e Luyra Dutra no violoncelo. Os ingressos custam entre R$ 25,00 e R$ 50,00 pela plataforma Sympla.

Vencedor de quatro categorias do Prêmio Açorianos de Música 2025, incluindo Melhor Álbum, o disco completa um ano de lançamento e reúne composições autorais escritas durante o período de estudos de Nina na Berklee College of Music, na Espanha. Além do repertório de Arrisco Dizer, o show traz releituras de canções de Charly Garcia, Paulo Leminski, Lupicínio Rodrigues e Alcione.

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