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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 15:52

Beatles Abbey Road faz tributo à banda britânica no Bourbon Country

A apresentação reproduz figurinos e instrumentos de época para recriar o universo dos Beatles.

A apresentação reproduz figurinos e instrumentos de época para recriar o universo dos Beatles.

GABRIEL LOPES/DIVULGAÇÃO/JC
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A banda Beatles Abbey Road se apresenta nesta quinta-feira (10), às 21h, no Teatro do Bourbon Country (Túlio de Rose, 80), com um espetáculo cênico-musical que percorre a trajetória dos Beatles, dos primeiros sucessos dos anos 60, como Twist and Shout e I Wanna Hold Your Hand, à fase psicodélica e à maturidade de clássicos como Hey Jude e Let It Be. A apresentação usa instrumentos originais de época, figurinos históricos e projeções multimídia para recriar o universo da banda britânica. Os ingressos custam a partir de R$ 60,00 e estão à venda pela plataforma Uhuu.com ou na bilheteria do teatro, sem taxa de serviço.

Com 30 anos de carreira, a Abbey Road é destaque oficial da BeatleWeek, maior festival Beatles do mundo, realizado em Liverpool, e já se apresentou 16 vezes no Cavern Club. Eleita por três anos consecutivos a melhor banda tributo aos Beatles do mundo, a banda soma mais de 2 milhões de espectadores no Brasil e no exterior.

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