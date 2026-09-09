Morrostock anuncia nomes para edição deste ano, com shows em dezembro

O Festival Morrostock anunciou, na noite desta quarta-feira (9), o line up e os detalhes sobre os shows que ocorrerão de 10 a 13 de dezembro no Balneário Ouro Verde
. Com o propósito de dar visibilidade à música produzida por aqui, a programação desta edição tem como destaque Pata de Elefante, Amanda Gabana e Quem é você Alice?
, além dos convidados Renato Borghetti, Tum Toin Foin, Zudizilla
, a argentina Pepa Diaz
e a paraguaia Sandía
. O Morrostock já está com as vendas de ingresso abertas, através da plataforma Sympla
, por valores a partir de R$ 90,00. Confira o line up completo ao fim da matéria.
A edição deste ano dá continuidade à reconstrução da cadeia cultural afetada pelas enchentes de 2024
. Em 2025, com o projeto Reconstruir RS Parte I, fortaleceu a cadeia produtiva dos grupos gaúchos e trouxe curadores e produtores de festivais brasileiros e do Cone Sul, fomentando a circulação de artistas por todo o Brasil. Nesta nova jornada, amplia esta ação, com o Morrostock – Reconstruir RS Parte II
, reunindo nomes consagrados da música a novidades e bandas emergentes
, em uma programação representativa e mais uma vez com a presença de curadores, produtores e estudiosos da cena musical do Brasil e América do Sul.
O festival, que entrou definitivamente para o calendário de eventos oficiais do RS e de Santa Maria
, vem com o propósito de dar visibilidade à música produzida por aqui, costurando relações entre bandas gaúchas e grupos internacionais e de outros Estados
. No Morrostock 2026, teremos Renato Borghetti
, um dos nomes mais expressivos da música regional do sul do Brasil, e Valéria Barcellos
, no show Missioneira
, cantando clássicos do cancioneiro gaúcho
num show formado só por musicistas mulheres.Tun Toin Foin
também sobe ao palco, reunindo o maestro Arthur de Faria com um timaço de músicos. Marietti Fialho
, acompanhada pela banda Os Viajantes da Terra
e por Paulo Dionísio
, representa a voz do reggae do sul do Brasil
. O rap porto-alegrense
fica por conta de Da Guedes
, já o rap com sotaque pelotense
sobe ao palco com o premiado Zudizilla
.MC Leti e Rima das Minas
, ecoam a voz do movimento de mulheres negras
, que também será amplificada com o show Ialodê
, reunindo quatro vozes fundamentais do sul: Loma, Marietti Fialho, Glau Barros e Nina Fola
. Também se faz presente o rezo e a paz da Camomila Chá
, que esteve na Vila Equilibrium da Anitta, recentemente.
Outros sotaques do nosso Brasil também se fazem presentes, como o amazonense Djuena Tikuna
, uma das vozes indígenas
da programação, que ao lado da Guaviraty Porã, de Santa Maria
, compõem esta programação tão especial. Não ficam de fora da festa Raidol, cantora paraense trans
que vem ganhando destaque em todo o Brasil, e Asfixia Social, de São Paulo
, com seu crossover hardcore hip hop reggae
. E mais: uma amostra representativa da música latina, com Entre Rulos (Chile), Juan Marino (Uruguai), Pepa Diaz (Argentina) e Sandía (Paraguai).
No horizonte do Morrostock e da equipe que produz esse importante festival brasileiro estão a coletividade, a difusão e a democratização. Por isso, a cada edição, é lançado um edital em que bandas de diferentes partes do RS podem se inscrever
, resultando na seleção de grupos e artistas autorais que são destaque na grade de shows. Na seleção do edital de bandas, entraram atrações que conversam com muitos estilos, desde os ritmos do Prata, o candombe
, passando pela viagem instrumental
, o pop
, rock
e toda a diversidade de sons e referências. São elas: Amanda Gabana, Doce Creolina, Camila Balbueno e Jalile, Emely Polli, Gabro Demais, Kika Simone, La Brasa Lunera, Lo Que Te Voy A Decir, Pata de Elefante, Quarto Sensorial, Quem é Você, Alice? e Vagnotreta.