Morrostock anuncia nomes para edição deste ano, com shows em dezembro

. Com o propósito de dar visibilidade à música produzida por aqui, a programação desta edição tem como destaque, além dos convidados, a argentinae a paraguaia. O Morrostock já está com as vendas de ingresso abertas, através da plataforma, por valores a partir de R$ 90,00. Confira o line up completo ao fim da matéria.A edição deste ano dá continuidade à. Em 2025, com o projeto Reconstruir RS Parte I, fortaleceu a cadeia produtiva dos grupos gaúchos e trouxe curadores e produtores de festivais brasileiros e do Cone Sul, fomentando a circulação de artistas por todo o Brasil. Nesta nova jornada, amplia esta ação, com o, reunindo, em uma programação representativa e mais uma vez com a presença de curadores, produtores e estudiosos da cena musical do Brasil e América do Sul.O festival, que entrou definitivamente para o, vem com o propósito de dar. No Morrostock 2026, teremos, um dos nomes mais expressivos da música regional do sul do Brasil, e, no show Missioneira, cantando clássicos donum show formado só por musicistas mulheres.também sobe ao palco, reunindo o maestro Arthur de Faria com um timaço de músicos., acompanhada pela bandae por, representa a voz do. Ofica por conta de, já o rap com sotaquesobe ao palco com o premiado, ecoam a voz do movimento de, que também será amplificada com o, reunindo quatro vozes fundamentais do sul:. Também se faz presente, que esteve na Vila Equilibrium da Anitta, recentemente.Outros sotaques do nosso Brasil também se fazem presentes, como o, uma dasda programação, que ao lado da, compõem esta programação tão especial. Não ficam de fora da festaque vem ganhando destaque em todo o Brasil, e, com seu crossover. E mais: uma amostra representativa da música latina, comNo horizonte do Morrostock e da equipe que produz esse importante festival brasileiro estão a coletividade, a difusão e a democratização. Por isso, a cada edição, é lançado um, resultando na seleção de grupos e artistas autorais que são destaque na grade de shows. Na seleção do edital de bandas, entraram atrações que conversam com muitos estilos, desde os ritmos do Prata, o, passando pela, oe toda a diversidade de sons e referências. São elas: