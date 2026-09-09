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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 20:18

Morrostock anuncia nomes para edição deste ano, com shows em dezembro

Renato Borghetti, Zudizilla, Tum Toin Foin, Quem é você Alice? e Pata de Elefante estão confirmados na programação do evento que acontece em Santa Maria

Renato Borghetti, Zudizilla, Tum Toin Foin, Quem é você Alice? e Pata de Elefante estão confirmados na programação do evento que acontece em Santa Maria

MARQUISE/DIVULGA??O/JC
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O Festival Morrostock anunciou, na noite desta quarta-feira (9), o line up e os detalhes sobre os shows que ocorrerão de 10 a 13 de dezembro no Balneário Ouro Verde. Com o propósito de dar visibilidade à música produzida por aqui, a programação desta edição tem como destaque Pata de Elefante, Amanda Gabana e Quem é você Alice?, além dos convidados Renato Borghetti, Tum Toin Foin, Zudizilla, a argentina Pepa Diaz e a paraguaia Sandía. O Morrostock já está com as vendas de ingresso abertas, através da plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 90,00. Confira o line up completo ao fim da matéria.

A edição deste ano dá continuidade à reconstrução da cadeia cultural afetada pelas enchentes de 2024. Em 2025, com o projeto Reconstruir RS Parte I, fortaleceu a cadeia produtiva dos grupos gaúchos e trouxe curadores e produtores de festivais brasileiros e do Cone Sul, fomentando a circulação de artistas por todo o Brasil. Nesta nova jornada, amplia esta ação, com o Morrostock – Reconstruir RS Parte II, reunindo nomes consagrados da música a novidades e bandas emergentes, em uma programação representativa e mais uma vez com a presença de curadores, produtores e estudiosos da cena musical do Brasil e América do Sul.

O festival, que entrou definitivamente para o calendário de eventos oficiais do RS e de Santa Maria, vem com o propósito de dar visibilidade à música produzida por aqui, costurando relações entre bandas gaúchas e grupos internacionais e de outros Estados. No Morrostock 2026, teremos Renato Borghetti, um dos nomes mais expressivos da música regional do sul do Brasil, e Valéria Barcellos, no show Missioneira, cantando clássicos do cancioneiro gaúcho num show formado só por musicistas mulheres.

Tun Toin Foin também sobe ao palco, reunindo o maestro Arthur de Faria com um timaço de músicos. Marietti Fialho, acompanhada pela banda Os Viajantes da Terra e por Paulo Dionísio, representa a voz do reggae do sul do Brasil. O rap porto-alegrense fica por conta de Da Guedes, já o rap com sotaque pelotense sobe ao palco com o premiado Zudizilla.

MC Leti e Rima das Minas, ecoam a voz do movimento de mulheres negras, que também será amplificada com o show Ialodê, reunindo quatro vozes fundamentais do sul: Loma, Marietti Fialho, Glau Barros e Nina Fola. Também se faz presente o rezo e a paz da Camomila Chá, que esteve na Vila Equilibrium da Anitta, recentemente.

Outros sotaques do nosso Brasil também se fazem presentes, como o amazonense Djuena Tikuna, uma das vozes indígenas da programação, que ao lado da Guaviraty Porã, de Santa Maria, compõem esta programação tão especial. Não ficam de fora da festa Raidol, cantora paraense trans que vem ganhando destaque em todo o Brasil, e Asfixia Social, de São Paulo, com seu crossover hardcore hip hop reggae. E mais: uma amostra representativa da música latina, com Entre Rulos (Chile), Juan Marino (Uruguai), Pepa Diaz (Argentina) e Sandía (Paraguai).

No horizonte do Morrostock e da equipe que produz esse importante festival brasileiro estão a coletividade, a difusão e a democratização. Por isso, a cada edição, é lançado um edital em que bandas de diferentes partes do RS podem se inscrever, resultando na seleção de grupos e artistas autorais que são destaque na grade de shows. Na seleção do edital de bandas, entraram atrações que conversam com muitos estilos, desde os ritmos do Prata, o candombe, passando pela viagem instrumental, o pop, rock e toda a diversidade de sons e referências. São elas: Amanda Gabana, Doce Creolina, Camila Balbueno e Jalile, Emely Polli, Gabro Demais, Kika Simone, La Brasa Lunera, Lo Que Te Voy A Decir, Pata de Elefante, Quarto Sensorial, Quem é Você, Alice? e Vagnotreta.

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