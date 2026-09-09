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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 14:20

Português Ricardo Fonseca faz show em duo com Cau Karam

O duo apresenta composições autorais em arranjos cruzados entre a viola brasileira e a viola de arame portuguesa.

O duo apresenta composições autorais em arranjos cruzados entre a viola brasileira e a viola de arame portuguesa.

ANALICE PALOMBINI/DIVULGAÇÃO/JC
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O violeiro português Ricardo Fonseca apresenta, em duo com o compositor gaúcho Cau Karam, o show Viola Fora das Modas: dos Açores ao Sul do Brasil, nesta quinta-feira (10), às 21h, no Café Fon Fon (Vieira de Castro, 22) - os ingressos estão à venda antecipadamente pelo site do lugar. O espetáculo reúne composições autorais dos dois músicos em arranjos cruzados entre a viola brasileira de dez cordas e a viola de arame portuguesa. No dia seguinte, sexta-feira (11), das 15h às 18h, os músicos ministram a oficina Violas de Arame Portuguesas, na Sala Pitangueira do Centro Cultural da UFRGS (Eng. Luiz Englert, 333), com entrada franca.

Ricardo Fonseca dedica-se desde os anos 2000 aos cordofones tradicionais portugueses e as violas, além de ter integrado projetos de world music como Deambulando e Portáteis. Já Cau Karam integrou o Trio Encanto de Cordas e o núcleo musical da Cia do Latão, além de ter dois álbuns lançados, sendo com o primeiro vencedor de dois Prêmios Açorianos. 

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