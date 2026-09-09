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Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 16:21

Coletivo Fenda Gráfica ocupa Vitrine CCMQ com produção gráfica de mulheres

A mostra reúne zines, serigrafias, gravuras e xilogravuras produzidas por artistas mulheres.

A mostra reúne zines, serigrafias, gravuras e xilogravuras produzidas por artistas mulheres.

FENDA GRÁFICA/DIVULGAÇÃO/JC
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O Espaço Vitrine CCMQ + RS Criativo recebe a abertura da ocupação Fenda Gráfica - Mulheres abrindo passagem, nesta quinta-feira (10), às 18h, no térreo da Casa de Cultura Mario Quintana (Andradas, 736). Com entrada gratuita, a mostra reúne publicações independentes, zines de autoficção, serigrafias, gravuras analógicas e digitais e xilogravuras produzidas por mulheres, com comercialização das peças de quarta a sábado, das 14h às 19h. A iniciativa é uma parceria entre a CCMQ e o programa RS Criativo.

O coletivo Fenda Gráfica é formado por Grazi Fonseca, Júlia Valdelírio, Lídia Brancher e Thais Ueda, e propõe outros modos de produzir, apresentar e fazer circular a arte gráfica, em um circuito ainda marcado por desigualdades de gênero.

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