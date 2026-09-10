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CapaCulturaArtes Cênicas

Publicada em 10 de Setembro de 2026 às 17:49

Porto Alegre em Cena movimenta fim de semana de abertura do festival

EDDY - Violência & Metamorfose, da Polifônica Cia. de São Paulo, esgotou as sessões de sábado (12) e domingo (13), no Teatro Oficina Olga Reverbel.

EDDY - Violência & Metamorfose, da Polifônica Cia. de São Paulo, esgotou as sessões de sábado (12) e domingo (13), no Teatro Oficina Olga Reverbel.

ELISA MENDES/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
O 33º Porto Alegre em Cena tem o primeiro fim de semana de programação entre sexta-feira (11) e domingo (13), com atrações vindas de estados como Pernambuco, São Paulo e Bahia dividindo espaço com produções gaúchas. Entre as opções ainda com ingressos disponíveis estão Ser Tão, show de folclore sertanejo com o duo Sergio Olivé e Nina Eick, nesta sexta (11), às 20h, na Terreira da Tribo (Pátria, 98); Dança Boba, do Ateliê do Gesto, no sábado (12) e domingo (13), às 20h, no Estúdio Stravaganza (Dr. Olinto de Oliveira, 68); e Balada de Um Vagabundo, tributo a Waly Salomão com Jussara Silveira e Sylvia Patricia, no domingo (13), às 19h, no Centro Histórico-Cultural Santa Casa (Independência, 75). 

Boa parte da programação do fim de semana de abertura já está esgotada, caso das apresentações de A Aforista, com Rosana Stavis, e Cherepaka, da canadense Andreane Leclerc. A programação completa e os ingressos (entre R$ 25,00 e R$ 100,00) estão à venda pelo site portoalegreemcena.com.br. O festival segue até 20 de setembro, reunindo 77 apresentações de 51 espetáculos. 

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