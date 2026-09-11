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CapaCulturaCinema

Publicada em 11 de Setembro de 2026 às 00:40

estreias cinema

A Maravilhosa Árvore Encantada é atração para crianças e adultos no cinema

A Maravilhosa Árvore Encantada é atração para crianças e adultos no cinema

/DIAMOND FILMES/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
A Maravilhosa Árvore Encantada chega aos cinemas nesta quinta (10) com Andrew Garfield e Claire Foy vivendo os pais de uma família que troca a vida hiperconectada da cidade por uma mudança para o campo. As crianças resistem à ideia, até encontrarem uma fada e descobrirem a árvore que dá nome ao filme: um portal para mundos fantásticos que vai transformar a relação da família com a magia da vida real. Dirigido por Ben Gregor, com roteiro do time de "Paddington 2" e "Wonka", o longa tem ainda Rebecca Ferguson e Nicola Coughlan no elenco, e promete reacender a imaginação de crianças e adultos na plateia.

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