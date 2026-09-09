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CapaCulturaGente

Publicada em 09 de Setembro de 2026 às 11:34

Laura Pausini vai comandar cruzeiro temático no Brasil

Viagem acontece em janeiro de 2027, e inclui shows exclusivos e atividades junto aos fãs

Viagem acontece em janeiro de 2027, e inclui shows exclusivos e atividades junto aos fãs

DETALHE DE LAURA PAUSINI/REPRODUÇÃO/JC
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Agências
A cantora italiana Laura Pausini será a atração principal de um cruzeiro temático no Brasil em janeiro de 2027. A viagem, que acontecerá de 5 a 8 de janeiro, terá início no porto de Santos, em São Paulo, com paradas em Búzios e Angra dos Reis, ambas no Rio de Janeiro.
 
O projeto foi idealizado pela PromoAção, empresa que realiza cruzeiros temáticos há mais de duas décadas. A companhia já promoveu experiências em alto-mar com diversos nomes da música brasileira e, pela primeira vez, traz uma artista internacional como atração.

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